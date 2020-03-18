اغلاق جسر الملك حسين امام حركة القادمين والمغادرين اغلاقا تاماً بدءا من اليوم وحتى اشعار آخر

عمان 18 آذار (بترا)- اعلنت مديرية الأمن العام إغلاق جسر الملك الحسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين إغلاقا تاماً، اعتبارا من اليوم ولإشعار آخر، بناء على قرار الحكومة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان إن حركة الشحن ستبقى كالمعتاد دون أي تغيير وستعامل الوفود الرسمية والدبلوماسية كما كان معمولا به سابقا.

ودعت إدارة أمن الجسور المسافرين إلى مراعاة توقيتات فتح وإغلاق الجسر توفيراً لوقتهم وجهدهم.

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