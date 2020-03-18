رئيس الوزراء يعلن اليوم تفعيل قانون الدفاع، ضمن اضيق الحدود، لحماية صحة وأمن الأردنيين وحقهم في الحياة
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جرينتش+2 10:28
وزير الصحة يتوقع المزيد.. ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا اليوم الاربعاء في الاردن الى 48 إصابة

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