وزير الصحة يتوقع المزيد.. ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا اليوم الاربعاء في الاردن الى 48 إصابة

توقع وزير الصحة سعد جاب، اليومر الأربعاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في اليومين المقبلين وبعدها تبدأ الاعداد في الانخفاض.

وبين جابر في حديثه لقناة “المملكة” أن عدد المصابين حتى اللحظة 47 مصابا، مضيفا أنه لا يوجد علاج للمرض حتى الآن.

وقال: “جرى أخذ عينات، ونحن بانتظار النتائج (…) نتوقع أن يكون هنالك 100 شخص مصاب لم يتم حصرهم، ويجري متابعتهم ”

من جانبه،أعلن الناطق الرسمي لملف كورونا الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأربعاء، تسجيل 48 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها حالة شفيت من المرض.

وقال عبيدات: إن عدد الإصابات التي سجلت ليوم امس الثلاثاء بفيروس كورونا 14 حالة، والاصابات التي سجلت تعود لأردنيين قدموا من الخارج، وأردنيين خالطوا مصابين، والحصيلة الإجمالية 48 ضمنهم شفاء حالة واحدة.

ومن ضمن الحالات: 32 أردنيًا، و 6 فرنسيين، وعراقية، وفلبينية، مبينا أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية الضرورية في أقسام العزل.

وزير الصحة الدكتور سعد جابر، قال إنه “لا وجود لحالات وفاة بفيروس كورونا”، موضحا أن عدد الإصابات المتواجدة قيد العلاج 47 وحالتهم العامة جيدة”.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التواصل لمعرفة المزيد عن المرض وتداعياته من خلال منصة “اِسأل عن الكورونا”: خدمة استشارات طبية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، التي توفرها وزارة الصحة عبر الرقم المجاني 111، والموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الصحة والمختص بآخر المستجدات والمعلومات الموثوقة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) corona.moh.gov.jo.

وقالت إن المستشفيات المعتمدة لفحص الحالات المشتبه بإصابتها وعزلها هي: مستشفى البشير، مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، ومستشفى الكرك الحكومي، ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك عبدالله المؤسس ومستشفى الأمير هاشم العسكري.

كما قرر جابر، الإبقاء على دوام المستشفيات والمراكز الصحية بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

وجاء في تعميم وجهه وزير الصحة إلى مدراء الإدارات والمديريات في الوزارة، لوضع برنامج وجدول للمناوبات للوظائف الإدارية والمهن الطبية المساندة، ومراعاة دوام الموظفين بأن يكون من سكان نفس المحافظة.

كما وجه بتفويض مدراء الصحة والمستشفيات بوضع آلية الدوام للموظفين التابعين لهم والالتزام بالتعليمات التي تحدد للموظفين الواجب تواجدهم على رأس عملهم وبالحد الأدنى.

وجاءت هذه القرارات نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب فيروس كورونا، وفي ضوء قرار رئيس الوزراء تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية لمدة أسبوعين.