ادارة السير تضبط 28 حافلة عمومية خالفت القرارات الحكومية

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليزم الأربعاء، إن العاملين في إدارة السير ومن خلال مراقبتهم لتنفيذ ما صدر من قرارات حكومية هادفة للوقاية من فيروس كورونا، قد ضبطوا 28 حافلة عمومية خالفت القرارات ومارست عملها، حيث جرى حجز تلك الحافلات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق سائقيها.

وفي ذات السياق، بين الناطق الإعلامي أن إدارة السير باشرت التحقيق في مقطع مصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من المركبات تسير بموكب أفراح (فاردة) لتحديد المركبات المشاركة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المركبات المشاركة وسائقيها.

وتُهيب ادارة السير بالجميع الالتزام بما صدر من قرارات وتعليمات، علماً بأنه سيتم تكثيف الرقابة المرورية والأمنية، لضبط كافة المخالفات المرتبطة بالقرارات الحكومية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيالها وحجز المركبات غير المصرح لها العمل والمخالفة لقرارات الحكومة المدد القانونية في ساحة الحجز الخاصة في منطقة سواقة.