أمانة عمان تحدد للمواطنين أوقات إخراج النفايات

أعلنت أمانة عمان اليوم الأربعاء، أوقات إخراج النفايات من الساعة الثامنة صباحا ولغاية العاشرة، وللفترة المسائية من الساعة الرابعة ولغاية السابعة مساء.

وأهابت بالمواطنين في ظل هذا الظرف الاستثنائي لازمة فيروس كورونا، الالتزام والتعاون مع الكوادر البشرية من عمال الوطن بربط أكياس النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة داخل الحاويات، خلال المواعيد المشار إليها، ما يسهم في سهولة عملية نقلها. وأعلنت الأمانة أن 4500 عامل وطن في الميدان، يعملون ضمن فترات صباحية ومسائية وليلية، على استدامة نظافة المدينة، فيما تم توفير 30 حافلة نقل عام اليوم الأربعاء لنقل عمال الوطن والمراقبين القاطنين في المحافظات المجاورة ذهابا وإيابا، فضلا عن 6 باصات “كوستر” للتنقل الداخلي.

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