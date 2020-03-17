وزير المالية يكشف عن البدء بصرف رواتب الموظفين اليوم وغدا

قال وزير المالية محمد العسعس، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستبدأ بصرف رواتب العاملين في القطاع العام، اليوم وغدا الأربعاء.

وأضاف العسعس لقناة “المملكة”: “بحب أطمن الموظفين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة الأمنية اليوم وغدا ستصرف الرواتب قبل وقتها، حتى تسيطع الناس توفر احتياجاتها اللازمة”.

“نتعامل بالأزمة أولا بأول هناك خلية تعمل. سنتخذ ما يلزم من قرارات اقتصادية للتسهيل على الشركات والناس. ولا يوجد أهم من سلامة المواطن”، وفق الوزير.

وتابع: “لن نتوانى عن اتخاذ إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني”. ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع خطة الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا وتعطيل الدوائر الرسمية، بحسب الوزير.