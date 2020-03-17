محكمة أمن الدولة تفرج عن 1500 موقوف للوقاية من الكورونا

قرَّرت محكمة أمن الدولة الإفراج عن الموقوفين على القضايا الجنحية المنظورة لدى المحكمة ونيابة أمن الدولة والبالغ عددهم نحو 1500 موقوف.

وقال رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين لوكالة “بترا”، إنَّ قرار المحكمة جاء نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها المملكة، وانسجامًا مع القرارات الحكومية التي تمَّ اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. وأضاف أنَّ المحكمة وعملًا بأحكام القانون من أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، قررت الإفراج عن هؤلاء الموقوفين، وفقًا لما رأته المحكمة من تغليب المصلحة العامة واسهامًا منها في مواجهة الازمة التي تسبب بها فيروس كورونا.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة