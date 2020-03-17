كتلة هوائية باردة وممطرة تؤثر على المملكة اليوم وغدا وبعده

تتأثر المملكة تدريجيا اليوم بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي فوق جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا الى غائمة، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، تمتد لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، قد تكون الأمطار في الفترات المسائية والليل غزيرة أحيانا في بعض المناطق الشمالية والوسطى من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية التي لا تشهد هطولات.

وتوالي الحرارة انخفاضها بشكل ملموس غدا، وتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع توقع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تضعف فرصة الهطول تدريجيا، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الخميس باردة وغائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، تمتد خلال ساعات الليل المتأخرة لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 4، وفي مرتفعات الشراة 11 – 3، وفي مناطق البادية 21 – 9، وفي مناطق السهول 16 – 6، وفي الأغوار الشمالية 22 – 13، والأغوار الجنوبية 23 – 14، والبحر الميت 22 – 13، وخليج العقبة 24 – 13 درجة مئوية.