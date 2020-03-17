تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين لاشعار آخر

قرر مجلس نقابة الصحفيين تأجيل اجتماع الهيئة العامة والانتخابات المقررة في العاشر من الشهر المقبل إلى أن تزول الأوضاع العامة المرتبطة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قرر المجلس تمديد فترة تسديد الرسوم والالتزامات المالية إلى الثلاثين من شهر نيسان المقبل، بحيث يعاد النظر في القرار تبعا لتطورات الحالة المرتبطة بالإجراءات الاحترازية للحد من هذا الوباء.

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