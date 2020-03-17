الحكومة تقرر تعطيل المؤسسات والدوائر الرسميّة واغلاق المتاجر ومنع التجمعات وطباعة الصحف والتنقّل بين المدن
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جرينتش+2 04:16
الجيش يؤكد تواجده على مداخل المدن ومخارجها، وحماية جميع الفنادق وتنظيم التنقلات من منطقة لاخرى

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