الحكومة تقرر تعطيل المؤسسات والدوائر الرسميّة واغلاق المتاجر ومنع التجمعات وطباعة الصحف والتنقّل بين المدن
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جرينتش+2 04:16
الأمن يتعهد بطبيق القرارات الحكومية ولو بالقوة عند الضرورة

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