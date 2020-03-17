الأمن يتعهد بطبيق القرارات الحكومية ولو بالقوة عند الضرورة

أكدت مديرية الأمن العام، في بيان صادر لها اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل على مراقبة وإنفاذ جميع القرارات الصادرة عن الحكومة فيما يتعلق بخطة الاستجابة للتعامل مع فيروس كورونا .

وحسب البيان فإنه قد صدرت التعليمات والأوامر المشددة لكافة وحدات وإدارات الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، للمباشرة بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الحكومة اليوم بما فيها منع التجمعات والتنقل بين المحافظات والمدن ، والالتزام بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وأكدت المديرية ثقتها بوعي المواطن والتزامه بتنفيذ التعليمات مشددة على أنها ستستخدم كافة الوسائل المتاح