وزير الصحة يعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكورونا ظهر اليوم الثلاثاء إلى 35 حالة

قال وزير الصحة سعد جابر ان عدد الحالات المثبتة والمصابة بفيروس كورونا حتى ظهيرة اليوم الثلاثاء قد وصل الى 35 حالة وجميعها في العزل الصحي وبحالة جيدة ولا أعراض تصنف بالخطيرة، مشيرا الى أن بين هؤلاء 9 أجانب، وتم التغلب على جميع المشاكل في العزل الصحي لجميع الحالات.

وأكد وزير الصحة انه تم فحص 2000 عينة لغاية اليوم، ثبت أن 36 عينة منها كانت ايجابية احدهم تماثل للشفاء، داعيا الى “عدم الاستهانة بالموضوع”.

وقال جابر، ان فرق التقصي الطبي تقوم بتتبع المخالطين لهذه الحالات وعمل فحوصات طبية، وتقوم بفحص الجميع وتذليل العقبات اللوجستية بالتعاون مع الخدمات الطبية ومستشفى الملك المؤسس والمستشفيات الجامعية.

وأكد وزير الصحة أن الاجراءات التي اتخذت اليوم تهدف الى تقليل الاختلاط وحصر الاعداد، مؤكدا أهمية وضرورة المسؤولية المجتمعية في هذا الظرف.

وأشار الى حصر مراجعة المستشفيات والعيادات للحالات الطارئة فقط .

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة انه سيتم “منع التنقل بين المحافظات وهذا ما يستوجب وجود ظواهر امنية لحماية المجتمع والمواطنين من خطر كورونا. وطلب العضايلة من المواطنين عدم الخروج من المنازل الا بالحد الادنى، مشيرا الى ان هناك مؤسسات ضرورية سيستمر عملها وفق آلية معينة .

وقال، ان وسائل الاعلام شريكة ومساندة في توضيح الحقيقة وتوضيح الاجراءات والارشادات، مؤكدا ان الحكومة ربما تضطر لإقرار قانون الدفاع الوطني ما يتيح لرئيس الوزراء اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على المواطنين والمجتمع .

وكان عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن قد اتفع، صباح الثلاثاء، إلى 34 حالة، بعد إصابة ممرضة في مستشفى البشير الحكومي.

فقد أكد مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات، إصابة ممرضة قانونية بفيروس كورونا، تعمل بقسم جراحة العظام في المستشفى.

وقال الدكتور زريقات لوكالة (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الممرضة كانت في زيارة الى ذويها في فلسطين وقدمت قبل خمسة أيام الى الاْردن وباشرت عملها. واشار إلى انه تم على الفور أخذ عينات لجميع المرضى الذين تعاملت معهم ولزملائها في العمل، كما تم الحجر عليهم.

وأوضح انه وبعد ان تبين إصابتها بالفيروس، تم نقلها الى قسم العزل في مستشفى الأمير حمزة، فيما تم أخذ عينات من عائلتها.

وكان عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن قد ارتفع ، صباح الثلاثاء، إلى 33 حالة، وفق مدير مستشفى الأمير حمزة، عبد الرزاق الخشمان.

وأضاف لقتاة “المملكة”، أن “الحالات الـ 4 المصابة الأخيرة بفيروس كورونا واحدة في مستشفى الملكة علياء ومستشفى الأمير هاشم في الزرقاء وحالتين من منطقة المقابلين، مرجحا ان تكون جنسياتهم اردنيين مخالطين”.

وبين أن جميع المصابون في الفيروس حالتهم جيدة.

وقال مدير مستشفى الملك المؤسس في اربد محمد الغزو، إن المستشفى استقبل الاثنين 7 حالات تم ادخالها إلى وحدة الحجر، بالأضافة إلى وجود 7 حالات اخرى في وحدة العزل .

وأضاف الغزو ان نتائج عينات الحالات الـ7 ستظهر خلال الساعات القادمة .

وقال “، أن “الحالات السبع المصابة الأخيرة بفيروس كورونا من إربد و6 منها خالطت حالة قدمت من إسبانيا وحضرت حفل زفاف وبضمن المصابين العريس.

وقد دعا الدكتور الغزو، مخالطي المصابين بفيروس كورونا في “حفل الزفاف” بعمل الحجر المنزلي الصحي لمدة اسبوعين ، وعدم الاختلاط مع المواطنين.