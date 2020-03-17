إيران تفرج عن 85 ألف سجين بينهم سياسيون خشية كورونا

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم منح إجازة مؤقتة لنحو 85 ألف سجين بينهم سياسيون، وذلك في ظل انتشار فيروس “كورونا” في البلاد.

وأشارت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”، إلى أنه تم إعطاء هذه الإجازة “للسجناء لمغادرة السجن مؤقتا، بسبب كورونا وأعياد رأس السنة الفارسية (تبدأ في 21 مارس/آذار)”.

وقال المتحدث “غلام حسين إسماعيلي”، في مؤتمر صحفي عقده عبر الفيديو، اليوم، إن “القرار شمل نحو 85 ألف سجين، بينهم سجناء أمنيون”.

وأضاف أن “نصف السجناء الأمنيين منحوا إجازة”.

وأعلنت إيران أمس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن “كورونا” في إيران إلى 853 والمصابين إلى 15 ألفا.