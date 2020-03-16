مأساة.. اب يقتل ابنه باداة راضة في منطقة دير علا

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه قد ورد بلاغ، صباح اليوم الاثنين، بوفاة احد الاشخاص اثر تعرضة للضرب بواسطة اداة راضة من قبل والده في منطقة دير علا.
وقد تم تحويل الجثة للطب الشرعي ، فيما جرى ضبط مرتكب الجريمة وبوشرت التحقيقات .
شكراً للمناسبات الناصرية التي تثير اشواقي للكتابة، وتفتح شهيتي على معاودة التعامل مع الاقلام والاورا... إقرأ المقال
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه قد ورد بلاغ، صباح اليوم الاثنين، بوفاة احد الاشخاص اثر تعرضة للضرب بواسطة اداة راضة من قبل والده في منطقة دير علا.
وقد تم تحويل الجثة للطب الشرعي ، فيما جرى ضبط مرتكب الجريمة وبوشرت التحقيقات .
كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني