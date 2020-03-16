لاستقبال القادمين للبلاد.. اجراءات امنية بمحيط منطقة فنادق البحر الميت

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إن المديرية اتخذت، اليوم الاثنين، عددا من الاجراءات الامنية في محيط منطقة الفنادق في البحر الميت لتأمين الحماية وتنظيم عملية الدخول اليها.

وبين انه تم فتح عدد من النقاط الامنية المتكاملة لتقديم الخدمات الارشادية والاسعافية والانسانية وتأمين وتنظيم الحركة المرورية، وتضم في كوادرها طواقم من الدفاع المدني، اضافة إلى نشر عدد من رجال الامن العام على مداخل تلك الفنادق حفظا للامن والنظام.

وأوضح الناطق الإعلامي أن هذه الإجراءات تأتي بعد ان تمت المباشرة بنقل المسافرين القادمين للمملكة إلى تلك الفنادق والتي تمت تحت اشراف وتنظيم مديرية الامن العام بوحداتها المختصة، مهيبا بالجميع التعاون التام مع رجال الامن العام المنتشرين في المكان والالتزام بتعليماتهم وارشاداتهم.

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