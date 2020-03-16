ضبط سرقة خط مياه الشرب في عين الباشا لري مزرعة

ضبطت طواقم وزارة المياه والري خلال حملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، اعتداء على الخط الناقل المغذي من ابار عين الباشا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، ان المعتدي أوصل خط مياه بقطر أربعة إنشات يسحب المياه من حصص المواطنين المخصصة للشرب، لتزويد مزارعه.

وأضافت، انها فصلت الخط وصوبت وضع الخط الرئيسي، وعملت ضبطا بالواقعة وأحالت القضية للجهات القضائية، مشيرة الى ان قيمة المياه المسروقة قدرت بنحو (40) الف دينار.

وأكدت الوزارة انها لن تتهاون بالقيام بواجبها تجاه المواطنين، وصون حقوقهم المائية، موضحة ان الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه. وافادت بان الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة، لإحكام السيطرة على جميع مصادر المياه، وأنها ماضية بكل حزم وفاعلية.

وشارك في الحملة، مديرية الرقابة الداخلية بوزارة المياه، والادارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية مياه عين الباشا، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومتصرف لواء عين الباشا حاكم الخريشا، وبإسناد من مديرية الامن العام. — (بترا)