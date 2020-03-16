إجراءات حجر صحي احترازية وإجبارية لجميع القادمين للمملكة ومنع عائلاتهم من استقبالهم بالمطارات والمعابر الحدودية
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العضايلة: إيقاف استقبال الزبائن بالمطاعم بدءا من غد، والحكومة قد تضطر قريبا لتفعيل قانون الدفاع

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