إجراءات حجر صحي احترازية وإجبارية لجميع القادمين للمملكة ومنع عائلاتهم من استقبالهم بالمطارات والمعابر الحدودية
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جرينتش+2 10:14
الإمارات ترسل إمدادات طبية وإغاثية إلى إيران لمواجهة كورونا

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