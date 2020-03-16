ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في الأردن اليوم الاثنين الى 16حالة

اعلن مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور عبد الرزاق الخشمان، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا قد ارتفع إلى 16، بعد تسجيل 4 إصابات جديدة، اليوم الاثنين.

من جهته قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، ان اثنين من الحالات الجديدة لأب وابنته أردنيين قدما أخيرا من اسبانيا وتم اكتشاف اصابتهما بالفيروس في مستشفى الملك المؤسس في إربد، وتم نقلهما لقسم العزل في مستشفى الامير حمزة فيما تعود الحالة الثالثة لأردني خالط حالة مصابة.

واكد عبيدات ان الوضع الحالي للمصابين جيد ولا يوجد حالات حرجة وجميعهم يتلقون العناية والعلاج اللازم في مستشفى الامير حمزة.

وكانت وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق عن إصابة 12 شخصا بينهم ستة سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في الاْردن، وخمس اردنيين قدموا من الخارج او خالطوا مصابين بالفيروس.

وبين عبيدات ان جميع الحالات التي اكتشفت لغاية الان في الأردن هي لأردنيين قدموا من خارج الأردن او لأردنيين خالطوا هذه الحالات.