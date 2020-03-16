ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وكتلة هوائية باردة غدا

لانها مَرتع للفساد.. السعودية تعتقل دفعة جديدة من كبار المسؤولين بعد دفعة " الكارلتون" من الامراء وحيتان المال
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