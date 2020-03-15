وزراء الإعلام والتربية والصناعة يشرحون اخر التطورات الداخلية



عمان 15 آذار (بترا)- قدم وزراء الدّولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، والتربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، والصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحمّوري اليوم الأحد، إيجازاً صحفيّاً للحديث عن تداعيات فيروس كورونا المستجدّ، والآليّات والإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء للتعامل معه.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، إنه في ضوء المستجدّات المحليّة والعالميّة، ناقش مجلس الوزراء تداعيات هذه الأزمة، وقرر تشكيل عشرة فرق وزاريّة لضمان استمراريّة العمل والإشراف على تداعياتها.

وأوضح العضايلة أنّ هذه الفرق تشكّلت على النحو الآتي: فريق الرعاية الصحيّة، وفريق تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمعابر والمطارات، وفريق الحماية الاجتماعيّة، وفريق المخزون الاستراتيجي، وفريق التعلّم والتعليم عن بعد، وفريق استمراريّة العمل، وفريق إدارة الميدان، وفريق المتابعة الإعلاميّة والتوعية والتثقيف، وفريق حماية الاقتصاد الوطني، وفريق الشؤون القانونيّة.

وأكد العضايلة أن الإيجازات الإعلامية خلال هذه المرحلة ستقتصر على محطات التلفزة المحليّة، إنفاذاً لقرارات الحكومة بمنع التجمعات والحد من الاجتماعات ما أمكن، مبدياً الانفتاح والتعاون مع وسائل الإعلام واستقبال الاستفسارات والملاحظات مباشرة من خلال الوحدات الإعلامية في رئاسة الوزراء.

وفي رده على سؤال حول التراخي واستسهال فحص القادمين إلى المملكة من مواطنين وزوار، جدد العضايلة التأكيد على أن الحكومة لن تتهاون في هذه المسألة، مؤكّداً أنّ إجراءات الدخول والخروج في المطارات وعلى المعابر الحدوديّة مشدّدة وفعّالة.

وأضاف أنّ جميع القادمين من الخارج يخضعون للفحص الطبي، والبعض ممن قدموا من دول ينتشر فيها الوباء يتمّ حجرهم صحيّاً، بحسب الإجراءات الاحترازيّة التي تتّبعها وزارة الصحّة، وبحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة حددت المستشفيات التي يستطيع المواطنون الذهاب إليها لإجراء الفحص المتعلّق بالفيروس، إضافة إلى توفر مختبرين للقطاع الخاص يجريان الفحص أيضاً.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن قرار تعليق دوام المدارس جاء في اطار الاجراءات الحكومية الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن.

واكد الدكتور النعيمي خلال الايجاز الصحفي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، ان تعليق دوام المدارس لا يعني توقف العملية التعليمية، مبينا حرص الوزارة على ضمان حق الطلبة في التعليم.

واعلن ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من يوم بعد غد الثلاثاء، بث دروس متلفزة لطلبة الثانوية العامة “التوجيهي” لجميع الدروس للفصل الدراسي الثاني من خلال القناة الرياضية الثانية للتلفزيون الاردني، مبينا ان البث للدروس سيتم وفق برنامج ستعلنه الوزارة لهذه الغاية.

كما اعلن، ان الوزارة ستبدأ ايضا اعتبارا من الاحد المقبل، بتفعيل المنصة الإلكترونية على الرابط www.darsak.gov.jo ، بهدف تمكين الطلبة من الصف الاول وحتى الثاني عشر من تصفح المحتوى الإلكتروني على المنصة للفصل الدراسي الثاني.

وقال إن علمية التصفح للمنصة الإلكترونية لن ترتب على الطلبة او اولياء الامور أي تكاليف فيما يتعلق بحزم الانترنت الخاصة بهم، وانما ستتحملها الحكومة بالكامل، لافتا إلى ان الوزارة ستعلن مجموعة من التوجيهات الارشادية للطلبة وأولياء الامور بهذا الشأن.

وأضاف ان الوزارة تدرك ان هناك بعض التحديات التكنولوجية فيما يتعلق بالتعلم عن بعد، الا انها أيضا تولي اهمية خاصة لضمان استمرار العلمية التعليمية وديمومتها وايفاء الطلبة حقوقهم، مبينا ان الوزارة تعول كثيرا على اولياء امور الطلبة وشراكتهم معها في هذه الظروف الطارئة.

وفيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة، اكد وزير التربية والتعليم، تأجيل الامتحان التجريبي لفقرات بنك الاسئلة إلى إشعار آخر، مؤكدا ان من السابق لأوانه الحديث عن امتحانات الثانوية العامة للعام 2020، غير ان الوزارة لديها مجموعة من البدائل في هذا الاطار.

وبين وزير التربية والتعليم ان نحو 70 دولة في العالم علقت دوام المدارس فيها للوقاية من فيروس كورونا، وان 500 مليون طالب شملهم قرار تعليق الدراسة، في الوقت الذي لجأت فيه الكثير من الدول للتحول إلى التعلم عن بعد حسب امكانياتها المتاحة.

من جهته، اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان لدينا مخزونا مريحا وآمنا لجميع السلع الغذائية الاساسية.

وقال هناك سلع غذائية اساسية متوفرة بكميات ومدد يكفي بعضها لسنة، والآخر لسنتين فضلا عن ان هناك سلعا غذائية يتم انتاجها محليا ويتم تصدير جزء منها للخارج وهي متوفرة باستمرار كما ان حركة نقل البضائع مستمرة برا وبحرا وجوا ” وهناك سلع تدخل يوميا للأردن وسلع اخرى يتم تصديرها”.

واشار إلى انه وبعد اعلان القرارات الحكومية يوم امس شاهدنا زيادة في الطلب على السلع الغذائية في عدد من الاسواق التجارية، مؤكدا ان السلع جميعها متوفرة في القطاع الخاص وفي المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية اللتين لهما فروع في جميع مناطق المملكة يصل عددها إلى اكثر من 170 فرعا.

وقال “ليس لدينا خشية على المخزون اطلاقا، ونتمنى من الجميع عند شراء السلع الغذائية مراعاة مدد الصلاحية وظروف التخزين الآمنة للسلع”.

واضاف “نأمل انتهاء ازمة فيروس كورونا قريبا، ولكننا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين نعمل ترتيبات على المدى الطويل، ونحضر انفسنا دوما لمخزون يكفي لفترات طويلة سواء كانت هناك ازمة ام لا.

كما اكد الحموري ضرورة مراعاة الحفاظ على مسافة آمنة بين المتسوقين اثناء التسوق لان التزاحم احد الآليات الخطيرة للعدوى بالفيروس.

ودعا وزير الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين للابلاغ عن اي ممارسة فيها مخالفة للقانون واضرار بالناس، مؤكدا ان اهم آلية لضبط عدد اكبر من المخالفات في حال وجودها هو وعي المواطن وابلاغه عنها.

وردا على سؤال حول التداعيات الاقتصادية للفيروس، اشار إلى ان الفيروس كان له تداعيات على قطاعات اقتصادية كاملة في العالم، والاردن جزء من هذا العالم يواجه تحديات اقتصادية بسببه، ولكن في الوقت نفسه هناك فرص لقطاعات اخرى في هذه الازمة، لافتا إلى ان الحكومة تدرس التداعيات والتحديات وما يمكن ان تقوم به للتعاون مع هذه القطاعات الاقتصادية.