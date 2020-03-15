وزارة الطاقة تعلن ان مخزون الأردن من المحروقات يكفي 60 يوما

أكدت وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هاله زواتي، اليوم الأحد، توفر مخزون من المشتقات النفطية يغطي احتياجات الأردن لمدد آمنة، موضحة أن مخزون مادتي البنزين والديزل يغطي 60 يوما على الأقل وحسب الاستخدام اليومي.

وقالت زواتي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المخزون الحالي من المشتقات النفطية يكفي احتياجات الأردن ويوفر مخزونات آمنة من هذه المشتقات، فيما تواصل الشركات التسويقية استيراد الديزل، والبنزين أوكتان 90 و95، وتقوم المصفاة باستيراد مادة الغاز البترولي المسال والنفط الخام.

وأوضحت، أن مخزون الأردن يشمل جميع المشتقات النفطية من مادة الغاز البترولي المسال (غاز المنازل) والبنزين اوكتان 90 و95 والديزل والكاز، التي يستهلكها المواطنون بشكل يومي، مؤكدة توفر كميات من مادة وقود الطائرات وزيت الوقود الثقيل تكفي استهلاك الأردن من ثلاثة إلى اربعة أشهر، بالإضافة إلى المخزون من النفط الخام.

وأشادت زواتي بجهود الشركاء في قطاع المشتقات النفطية (شركة مصفاة البترول الاردنية والشركات التسويقية الثلاث (توتال والمناصير وجوبترول) لدورهم في تأمين مخزون كاف من المحروقات (غاز، كاز، سولار) لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المشتقات النفطية.

وبينت أن الوزارة تتواصل مع هذه الشركات للاستمرار بزيادة المخزون إلى أقصى طاقة تخزينية متاحة، واتخاذ الإجراءات لتوفير الكميات اللازمة لاحتياجات المواطنين من هذه المواد وعلى مدار الساعة.

وأضافت أن الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تتابعان مع الشركات التسويقية الثلاث (شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية، الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات، شركة توتال – الاردن ) ومحطات المحروقات ومستودعات الغاز في مختلف مناطق المملكة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المخزون من المواد النفطية وبرمجة طلبياتهم من خلال شركات تسويق وتوزيع المشتقات النفطية وشركة مصفاة البترول الأردنية، وذلك لضمان مخزون يكفي احتياجات المواطنين من المحروقات (غاز، كاز، سولار) .

وأكدت زواتي أن الوزارة تتابع وبشكل يومي مخزون المشتقات النفطية في الأردن وحركة البواخر المحملة بالمشتقات النفطية في ميناء العقبة، وأن وضع المخزون الحالي ممتاز لجميع المشتقات النفطية.

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