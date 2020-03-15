وزارة التربية تقرر منح عطلة لجميع المعلمين طوال فترة تعليق دوام المدارس ورياض الاطفال

قررت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم، في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، وانسجاماً مع الإجراءات والقرارات الحكومية المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد وفي ضوء التطورات العالمية المتسارعة وحماية الوطن والمواطنين ما يأتي:

أولاً: يمنح المعلمون والمعلمات إجازة خلال فترة تعليق دوام المدارس ورياض الأطفال التي تم الإعلان عنها على أن يبقوا في جاهزية لاستدعائهم إن تطلبت ذلك إجراءات تفعيل التعلم عن بُعد.

ثانياً: يتولى مديرو الإدارات في مركز الوزارة ومديرو التربية والتعليم في الميدان تنظيم عمل الإداريين والإداريات وفق الآتي:

1. يستمر دوام الإداريين في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم وفي المدارس خلال فترة تعليق دوام المدارس ورياض الأطفال بما يضمن سير العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة لأولياء الأمور والطلبة وبما يحقق مصلحة العمل، وذلك وفقاً لأعداد تحددها درجة أهمية عمل الأقسام وعدد العاملين فيها، كما في الجدول الآتي:

2. إتاحة الفرصة للإداريات الحوامل أو اللواتي يعانين من أمراض مزمنة مثبتة بتقارير طبية أو اللواتي لديهن أطفال في الحضانات ورياض الأطفال والصفوف الخمسة الأولى للحصول على إجازة خلال فترة تعليق دوام المدارس ورياض الأطفال، وذلك انسجاماً مع قرار رقم 5 لسنة 2020 الصادر عن مجلس الخدمة المدنية، والذي يشير إلى منح الموظف إجازة سنوية لمدة (10) أيام عمل تخصم من رصيد الإجازات السنوية ودون أن يؤثر ذلك على استحقاقاتهم المالية، وفي حال عدم توفر رصيد للإجازات السنوية تمنح للموظف إجازة سنوية لمدة (10) أيام عمل، على أن يتم تعويض هذه المدة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية مستقبلاً