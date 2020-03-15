نقابة أصحاب المخابز تدعو المواطنين لعدم التهافت على شراء الخبز

دعا نقيب أصحاب المخابز عبد الاله الحموي، المواطنين إلى عدم التهافت على المخابز، نظرا لتوفر المواد الأساسية لصناعة الخبر بشكل جيد، لافتا إلى أن هذه المواد تصنع داخل الأردن.

وقال الحموي اليوم الأحد، إن تهافت المواطنين على المخابز السبت، “كان غير طبيعي”، مؤكدا أن العمل في القطاع يسير بشكل طبيعي ولا حاجة للهلع.

وأضاف، أن التحذيرات من المنخفض الجوي الذي أثر على البلاد أخيرا لم يغير من سلوك المواطنين، مثلما فعل الشعور غير المنطقي بعدم وجود الخبز نتيجة المخاوف من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة تقيد المواطنين بثقافة النظافة داخل المخابز مثل، لبس القفازات المتوفرة داخل المخابز عند الشراء، وتعقيم الايدي قبل الشراء وبعده.

وشدد الحموي على تعليمات النقابة للمخابز وضرورة تقيد الموظفين العاملين لديها بهذه التعليمات.