عاجل.. وزير الصحة يعلن اليوم الاحد الكشف عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

صرح وزير الصحّة الدكتور سعد جابر، اليوم الاحد، إنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منهم سيّاح يحملون الجنسية الفرنسيةّ، وأردنيّان أحدهما قادم من بريطانيا، والآخر خالط سائحة أمريكيّة مصابة غادرت البلاد بعد اقامتها يومين، وكانت قادمة من مصر..

وأضاف جابر، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، أن فرق التتبّع في وزارة الصحّة تتعقّب جميع المخالطين للمصابين، وتجري الفحوصات اللازمة للكشف عن حالاتهم، موضحا أن “الحكومة أجرت فحوصات لـ250 شخصا والنتائج ظهرت سلبية”.

وأكد جابر أنه إذا تجاوزنا مرحلة أسبوعين بسيطرة كاملة نكون قد قضينا على المرض، مشيرا إلى وجود تنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لاتباع الإجراءات الصحية اللازمة بالمصانع والمولات.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة، إن القانون سيطبق على المخالفين حيث أن تعليمات الحكومة ملزمة للجميع، وأضاف “نأمل أن تخف العدوى بعد أسبوعين وسنتخذ القرار المناسب حينها”، موجها الشكر الى القطاع الخاص على تجاوبه مع إجراءات الحكومة.