جراء اعلان حالة الطوارئ بجهاز القضاء الإسرائيلي.. فايروس كورونا يتدخل لإرجاء محاكمة الفاسد نتنياهو

اعلنت المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس المحتلة ارجاء البدء بجلسات محاكمة نتنياهو الى يوم الرابع والعشرين من شهر مايو/أيار، أي بعد نحو شهرين من الآن، وذلك عقب الإعلان عن حالة الطوارئ في الجهاز القضائي بسبب فيروس كورونا.

وكان من المنتظر ان تنطلق جلسات محاكمة تننياهو بعد غد الثلاثاء غير ان ذلك الموعد الغي وتم تحديد موعد جديد، وفقا لحالة الطوارئ التي اعلنها وزير القضاء أمير اوحانا.

وأوضح الوزير أوحانا ان هذه الخطوة اتخذت بناء على توصية من وزارة الصحة وبالتنسيق مع إدارة المحاكم والمستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت.

وفي رد فعل اولي لها، طلبت “الحركة من اجل نزاهة السلطة” من المستشار القضائي للحكومة ان يوعز الى الجهات المعنية بتجميد قرار الوزير اوحانا باعتباره يتولى مهام منصبه الحالي في إطار حكومة لتسيير الاعمال ليست مخولة بصلاحية القيام بذلك.

وقالت الحركة ان الأنظمة التي أصدرها الوزير اوحانا تتنافى وقانون كرامة الانسان وحريته ولم تطرح على الكنيست لإقرارها وبالتالي فإنها لاغية.

وحذرت الحركة من “ان هذه الأنظمة لا تستهدف الا تخليص نتنياهو من المثول امام القضاء مما يشكل دوسا لسلطات تطبيق القانون في دولة إسرائيل”