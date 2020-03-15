تعليق نشاطات حزب الوحدة الشعبية

انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، اتخذ المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية امس القرارات التالية:

1_ تعليق كافة الاجتماعات الحزبية والنشاطات والفعاليات الجماهيرية لمدة أسبوعين، اعتباراً من صبيحة اليوم الأحد، ويشمل ذلك عدم التجمع في مقرات الحزب باستثناء الرفاق العاملين في مقر الحزب الرئيسي وفي مقرات الحزب بالمحافظات التي ستبقى مفتوحة لمتابعة المستجدات وتنظيم العمل.

2_ تشكيل لجنة صحية من الرفاق الأطباء، لمتابعة المستجدات وتزويد العضوية الحزبية بالإرشادات والتوجيهات الصحية وضرورة الالتزام بالتعليمات التي صدرت لتقليص الحركة والتنقل الا للضرورة.

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