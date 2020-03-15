المجلس القضائي: تأجيل النظر في كافة الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم

قرر المجلس القضائي في محكمة التمييز،خلال اجتماع اليوم الاحد بدعوة من رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد الغزو، تأجيل النظر في كافة الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم والمحددة جلساتها خلال الفترة الواقعة بين يوم الاثنين الموافق لـ 16 آذار الحالي ويوم الاربعاء الموافق لـــ15 نيسان المقبل تلقائيا.

ولن يكون هناك حاجة لحضور الخصوم وفق المواعيد (الأجندة) المُعدة لهذا الغرض والمُعلنة على موقع المجلس القضائي ونقابة المحامين، واعتبار أطرافها متفهمين للموعد الجديد المحدد، واعتبار هذه المدة جزءا من العطلة القضائية لهذا العام.

وجاء الاجتماع للتداول في السياسات والاجراءات الوقائية الواجب اتباعها في المحاكم والدوائر التابعة لها للتعامل مع الازمة الصحية التي تمر بها المملكة، وبهدف الحد من الاكتظاظ في المحاكم وللحفاظ على السلامة العامة للمتقاضين ومراجعي المحاكم والدوائر التابعة لها.

كما قرر المجلس وللحفاظ على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتشار الفيروس، وتحسباً لأي تطورات قد تؤثر على عمل المحاكم، أن تستمر المحاكم بالنظر في بعض الدعاوى والطلبات التي تتطلب طبيعتها اتخاذ اجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير والقضايا الجزائية التي يوجد فيها موقوفون واستقبال الطعون القانونية.

وقرر المجلس الموافقة على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشار إليه أعلاه، وتفويض رئيس المجلس القضائي بإنفاذ التوصيات المتعلقة بالشأن القضائي.

وقرر أيضا إعادة النظر في بنود القرار كلها او بعضها وفقاً للتطورات والمستجدات التي قد تطرأ، إضافة إلى مواصلة التنسيق بين النيابة العامة والمحاكم من جهة وكافة الأجهزة الرسمية بما فيها وزارة العدل والصحة والأمن العام ونقابة المحامين وغيرها ذات العلاقة.