ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس في الأردن إلى سبعة

أعلن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عدنان إسحق، أن سيدة عراقية قدمت إلى الأردن من العاصمة البريطانية لندن اكتشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح إسحق أن السيدة وصلت الأردن منذ يومين، ليرتفع عدد الحالات المصابة حاليا بالفيروس في الأردن إلى 7.

مدير مستشفى الأمير حمزة، عبد الرزاق الخشمان، قال إن السيدة العراقية المصابة الفيروس أدخلت العزل الصحي في مستشفى.

وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر، أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، إصابة أردنيين اثنين، و4 سياح فرنسيين بفيروس كورونا المستجد في الأردن، الذي دخل مرحلة احتواء الفيروس.

جابر قال خلال إيجاز صحفي مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في رئاسة الوزراء: “إذا تجاوزنا مرحلة أسبوعين بسيطرة كاملة، نكون قد قضينا على المرض”.

وأضاف أن أحد المصابين الأردنيين قدم من بريطانيا، فيما خالط المصاب الثاني سائحة أميركية غادرت الأردن.

وقال: ان الحكومة أجرت فحوصا لـ 250 شخصا معظمهم عرب، والنتائج كانت سلبية.