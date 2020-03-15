رفض واسع لمطالبات المجرم سمير جعجع بعزل مخيمات الفلسطينيين والسوريين في لبنان بحجة مكافحة كورونا
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ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس في الأردن إلى سبعة

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