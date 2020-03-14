وفقا لقناة المملكة.. اجتماع حكومي عاجل يبحث تعطيل المدارس والجامعات ومنع التجمعات

قال مصدر حكومي، اليوم السبت، إنه قد تم بحث إمكانية تعطيل المدارس والجامعات لمدة أسبوعين وقرارات احترازية أخرى في اجتماع حكومي عاجل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف لـقناة “المملكة”، أن “عدداً من الوزراء اجتمعوا لاتخاذ قرارات مثل تعطيل المدارس والجامعات، ومنع التجمعات، والدوام المرن للموظفين وقد يتم منع صلاة الجمعة أيضاً”.

وتوقع المصدر أن يتم الإعلان عن هذه القرارات اليوم أو غداً.

وقال الدكتور عدنان إسحق، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة، لـ “المملكة”، إن “إجراءات قاسية سيتم اتخاذها في الأردن لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد”.