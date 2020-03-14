مصر تعلن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وتخصص 100 مليار جنيه لتمويل خطة شاملة لمواجهة كورونا

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان إن “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع مع السيد رئيس مجلس الوزراء، ويوجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020”.

وأضاف “يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد”.

وتابع “كما وجه السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه (6.38 مليار دولار) لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية”.

وسجلت مصر حتى الآن 93 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا.

وأكدت المنظمة الدولية أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.