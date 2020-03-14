مسؤول امريكي يعترف بإصابة ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة التاجي العراقية اليوم

قال مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إن ثلاثة جنود أمريكيين قد أصيبوا في الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي في العراق.

وبحسب وكالة “رويترز” لم يذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، مدى الإصابات، كما أنه لم يتوقع أي رد أمريكي.

وكان الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي قد اعلن، في تصريح خاص لمراسلة “سبوتنيك”، في العراق، اليوم السبت، إصابة منتسبين عراقيين اثنين، إثر قصف صاروخي استهدف معسكر التاجي، شمالي العاصمة بغداد.

وأوضح الخفاجي، أن معسكر التاجي “الواقع شمالي بغداد”، تعرض لقصف صاروخي، أسفر عن إصابة أثنين من منتسبي قيادة الدفاع الجوي، بجروح خطيرة جداً، وحالتهم الصحية حرجة الآن.

وأضاف، أن الأجهزة الأمنية العراقية، عثرت على منصات انطلاق الصواريخ التي أستهدفت معسكر التاجي، في مبنى قيد الإنشاء داخل قرية “أم العظام” المقابلة للمعسكر، شمالي بغداد.

وعن الجهة المنفذة للقصف، يقول الخفاجي: “حتى الآن لم تعلن أية جهة مسؤوليتها من هذا الهجوم، وهذا ما يؤدي إلى استمرار التحقيق، ويؤثر على عمليات التحقيق، لذلك هناك تصعيد، ويجب أن تكون قيادة العمليات المشتركة في عمل مستمر سواء مع قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، أو القيادة السياسية من أجل إنهاء، أو إيقاف هذه الحالة”

وكان الجيش العراقي قد أعلن سقوط 10 صواريخ كاتيوشا، الأربعاء الماضي، على قاعدة التاجي التي تأوي جنودا أمريكيين وبريطانيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحسب إحصاءات وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فقد قتل ثلاثة جنود من التحالف الدولي في العراق، أمريكيان وبريطاني، وأصيب 12 آخرون في القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي.

وقال اللواء تحسين الخفاجي لوكالة “سبوتنيك” يوم الخميس الماضي إن القوات العراقية تأثرت أيضا بالقصف.

بعد ذلك، قامت الولايات المتحدة بشن هجمات مستهدفة خمسة مستودعات أسلحة لجماعة كتائب حزب الله في العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة قد نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـ”كتائب حزب الله” العراقي، شملت خمس منشآت لتخزين الأسلحة، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي وأودى بحياة أمريكيين اثنين وبريطاني.