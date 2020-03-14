“حنا كبار البلد”.. كلمات المشير حابس المجالي وغناء ديانا كرزون/ فيديو

بعد تقديمها باقة من الاغاني الناجحة كان آخرها أغنية “من أمس لليوم” والتي لاقت صدى وانتشارا واسعا في جميع أنحاء المنطقة، اصدرت النجمة ديانا كرزون في عيد الجلوس الملكي اغنية “حنا كبار البلد” من كلمات المشير حابس المجالي الحان الموسيقار جميل العاص، الاغنية انتاج التلفزيون الاردني لعام 1972 بصوت الفنانة الكبيرة سميرة توفيق، وقد اعادة غنائها كرزون بتوزيع جديد بلمسات الموزيع خالد مصطفى، كما اضافة موال من كلمات عمر ساري ولحن محمد بشار.

من المعروف ان اغنية “حنا كبار البلد” من اشهر الاغاني الوطنية والتي قام بغنائها كثير من المطربين الشباب في الاردن، الى ان قدمتها كرزون بشكل جديد مع اضافة الموال والتوزيع الجديد للاغنية، وقد اشتهرت كرزون بتقدمها أشهر الاغاني الوطنية في الاردن مثل “ملك الاخلاص”، “راسك بالعالي”، “اردن الشومات”، “هيلا يا اردنية”، وقامت بعمل جلسة تصوير خاصة للفيديو بالزي الرسمي وارتديت “وسام التفوق” وسام الحسين بن طلال، والتي حصلت عليه من جلالة الملك عبدالله الثاني في عيد الاستقلال للإنجازات التي قامت بها خلال حياتها.

الجدير بالذكر ان كرزون كانت عضواً في الفرقة القومية عام 1999 التابعة لوزارة الثقافة الاردنية، وكانت تقوم بغناء كل الاغاني الوطنية للفنانة سميرة توفيق حتى حصولها على لقب سوبر ستار العرب عام 2003 وكانت اولى اغانيها اغنية “فدوة لعيونك يا اردن” والتي قامت بغنائها توفيق، كما كانت كرزون تلقب “جونيور سميرة توفيق” وكانت دائماً تقوم بغناء كل اغانيها لحبها لفنها حتى قدمت اول اغنية استوديو وهي “حنا كبار البلد” اهداء منها للاردن.

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