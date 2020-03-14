الرزاز يعلن تعطيل المدارس والجامعات،اغلاق الحدود البرية والبحرية والمطارات،إيقاف الصلوات ومنع التجمعات العامة
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جرينتش+2 12:27
حزب العمل الإسلامي يطالب الحكومة بتقديم تعويضات عاجلة لمزارعي الأغوار

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