تقيب تجار الاغذية: لدينا مخزون مريح من المواد الغذائية

دعا نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية أو اللجوء إلى تخزينها نظراً لتوفرها في السوق المحلية بكميات كبيرة.

وقال الحاج توفيق في بيان اليوم السبت، إن المملكة تتمتع بمخزون آمن ومريح من مختلف السلع والمواد الغذائية، مشيراً إلى وجود كميات كبيرة حالياً لدى مستودعات المستوردين وتجار الجملة والتجزئة وخاصة محلات الهايبرماركت والمراكز التجارية الكبرى.

وبين أن النقابة رصدت عملية إقبال كبيرة على المواد الغذائية خاصة من المحلات الكبرى بعد صدور قرارات حكومية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الحاج توفيق أن أعضاء النقابة يقومون بتأمين المملكة بأكثر من أربعة ملايين طن من المواد الغذائية سنوياً، ويزداد استيرادهم في الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك.

وشدد على ضرورة التعاون بين المواطن وكافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والثقة بما يصدر من بيانات وتصريحات عنها والتعامل بحكمة مع الظروف الاستثنائية التي نمر بها ويمر بها العالم أجمع

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