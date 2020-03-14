الرزاز يعلن تعطيل المدارس والجامعات،اغلاق الحدود البرية والبحرية والمطارات،إيقاف الصلوات ومنع التجمعات العامة
أهم العناوين
جرينتش+2 12:27
تعميم من وزير العمل بخصوص العمل عن بعد لموظفي القطاع العام

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني