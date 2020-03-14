بعد استفحال كورونا في ارجائها.. السعودية تقرر اليوم دخول الحجر الصحي وتعليق كل الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين
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جرينتش+2 10:27
بعد استفحال كورونا في ارجائها.. السعودية تقرر اليوم دخول الحجر الصحي وتعليق كل الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين

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