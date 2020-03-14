الشواربة يحظر تقديم الأراجيل بالمقاهي والأماكن العامة في عمّان 

اصدر أمين عمان يوسف الشواربة،اليوم السبت، تعميما بمنع تقديم ‘الأراجيل’ في المقاهي والأماكن العامة في عمّان

وقال الشواربة في تعميمه : ‘في ضوء الاوضاع الصحية الراهنة وبما يتماشى مع الإجراءات الوقائية لتجنب أسباب العدوى بفيروس كورونا ، ولضمان تحقيق متطلبات السلامة العامة لمواطني مدينة عمان وزائريها والعاملين فيها لتجنب أسباب العدوى بفيروس كورونا ۲۰۱۹ (کوفید ۱۹) ، أقرر مايلي إعتبارا من تاريخه :۔

منع تقديم الأراجيل في المقاهي والأماكن العامة وإتخاذ الإجراءات بعدم توصيلها الى المنازل، وأية جهة تخالف هذا القرار ستعرض نفسها للمساءلة والإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار

وأوعز الشواربة لجميع أصحاب المحلات التجارية والمولات إتخاذ الإجراءات الوقائية التالية :۔

تأمین معقمات أيدي في كافة مداخل المنشآت التجارية

تعقيم الأسطح والارضيات ومماسك الأدراج الكهربائية والعربات ودورات المياه بإستمرار التأكد من إلتزام المطاعم بإتباع أساسيات الصحة والسلامة الغذائية

تأمين الملابس الوقائية للعمال كما تؤكد أمانة عمان على كافة الجهات والأفراد اتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع والرجوع إلى الموقع الإلكتروني لورزارة الصحة الخط الساخن رقم (11) لاخذ التعليمات الصحية بالخصوص