التنسيق مع كندا لمعرفة تفاصيل حالة مصابة بكورونا زارت الأردن

بعد استفحال كورونا في ارجائها.. السعودية تقرر اليوم دخول الحجر الصحي وتعليق كل الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين
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