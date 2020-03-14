التربية: اعلان برنامج الدروس المتلفزة لجميع الصفوف الاسبوع الحالي

قال امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، إن الوزارة ستعلن الاسبوع الحالي برنامج الدروس المتلفزة لجميع الصفوف.

كما ستبدأ الوزارة، بحسب الدكتور العجارمة، بتفعيل منصة التعلم عن بعد اعتبارا من الاحد المقبل الثاني والعشرين من الشهر الحالي، وذلك في ضوء قرار الحكومة تعليق دوام المدارس لمدة اسبوعين احترازيا.

وفيما يتعلق بدوام المعلمين والاداريين في المدارس، اكد الدكتور العجارمة، انه تم تكليف مديري التربية والتعليم في الميدان، لتنظيم دوامهم وفق تعليمات سيصدرها ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.

وحول الاختبار التحصيلي التجريبي لفقرات بنك الاسئلة الذي اعلنت الوزارة انه سيجري يوم الاثنين المقبل، اكد العجارمة ان الامتحان تم تأجيله إلى إشعار آخر.

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