بعد استفحال كورونا في ارجائها.. السعودية تقرر اليوم دخول الحجر الصحي وتعليق كل الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين
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جرينتش+2 10:27
أجواء باردة وممطرة اليوم وارتفاع درجات الحرارة غدا وبعده

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