أجواء باردة وممطرة اليوم وارتفاع درجات الحرارة غدا وبعده

تبقى الأجواء اليوم السبت، باردة نسبيا بوجه عام وغائمة، وتهطل الأمطار على فترات.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا خلال ساعات الصباح في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، وقد يصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، وتدريجيا مع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتضعف الهطولات وتخف سرعة الرياح.

ويطرأ غدا الاحد ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين ارتفاع آخر قليل على الحرارة، لتصبح الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 4 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 7، وفي مرتفعات الشراة 10 – 6، وفي مناطق البادية 17 – 12، وفي مناطق السهول 15 – 11، وفي الأغوار الشمالية 20 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 16، وفي البحر الميت 22 – 17، وفي خليج العقبة 22 – 16 درجة مئوية.

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