وزير الاعلام يعلن تعليق رحلات الطيران بين الأردن ومصر اعتباراً من يوم الاثنين المقبل

أعلن وزير الدّولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة أنّه قد تم الاتفاق بين الحكومتين الأردنيّة والمصريّة على تعليق رحلات الطيران بين البلدين، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل .

وأكّد العضايلة أنّ هذه الخطوة تأتي بعد التنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذها البلدان للحدّ من فرص انتقال فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضح أنّه سيتم تسيير رحلات الطيران بين البلدين خلال اليوم الجمعة وغداً السبت وبعد غد الأحد كالمعتاد، لكنّها ستتوقّف اعتباراً من صباح يوم الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر.