نقابة أطباء الأسنان توقف مؤتمراتها العلمية والنقابية

أعلنت نقابة أطباء الأسنان، اليوم الجمعة، وقف نشاطاتها ومؤتمراتها العلمية والنقابية بهدف الحد من التجمعات التي قد تؤدي لزيادة احتمال انتشار فيروس الكورونا.

وقالت النقابة، في بيان صحفي، ان القرار جاء استجابة لتوجيهات الحكومة وقرارات مجلس الوزراء في إطار الإجراءات الاحترازية في احتواء المرض والحد من انتشاره.

وأشارت النقابة الى انها ابلغت وزير الصحة ان امكانيات مجلس نقابة أطباء الأسنان وقدراته النقابية وكافة طبيبات وأطباء الأسنان على اختلاف مواقعهم يضعون أنفسهم جنوداً لمواجهة هذا الوباء.

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