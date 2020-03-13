في حرب غير مباشرة بين امريكا وايران.. البنتاغون يعلن اليوم تنفيذ ضربات جوية دقيقة على مواقع لـ"حزب الله" العراقي
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منخفض “التنين” يقتل 7 أشخاص في مصر ويدخل اليوم الجمعة في “مرحلة الذروة” الاشد خطورة

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