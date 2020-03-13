في حرب غير مباشرة بين امريكا وايران.. البنتاغون يعلن اليوم تنفيذ ضربات جوية دقيقة على مواقع لـ”حزب الله” العراقي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، إنها نفذت غارات جوية انتقامية أصابت مرافق تخزين أسلحة تابعة لكتائب حزب الله العراقي والتي تضمنت أسلحة استخدمت ضد قوات التحالف.

وقال بيان لوزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) إن “الولايات المتحدة شنت ضربات دفاعية دقيقة ضد منشآت كتائب حزب الله في أنحاء العراق”.

وأضافت: “مرافق تخزين الاسلحة هذه تتضمن منشآت تضم أسلحة تستخدم لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف”.

وتابع البيان: الهجمات كانت “دفاعية ومتناسبة ورد فعل مباشر على التهديد الذي تمثله الميليشيات المدعومة من إيران”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، “إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات ضد شعبنا أو مصالحنا أو حلفائنا”، مضيفا: “كما أثبتنا في الأشهر الأخيرة، سنتخذ أي إجراء ضروري لحماية قواتنا في العراق والمنطقة”.

بدورها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقي: “في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم حصل اعتداء أمريكي من خلال قصف جوي على مناطق (جرف النصر، المسيب، النجف، الاسكندرية) على مقرات تابعة للحشد الشعبي وافواج الطوارئ و مغاوير الفرقة التاسعة عشر جيش”.

وكان إسبر، أعلن أن الرئيس دونالد ترامب أعطى البنتاغون سلطة لإمكانية الرد على هجوم شنته فصائل يوم الأربعاء على قاعدة أمريكية في بغداد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب أعطى وزارة الدفاع سلطة لإمكانية الرد على هجوم شنته فصائل يوم أمس الأربعاء وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت في الساعة الأولى من يوم الخميس 12 مارس/آذار، مقتل 3 عسكريين وعدد من الجرحى من قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، إثر قصف صاروخي استهدف معسكرا شمالي العاصمة بغداد.

واعتبرت القيادة هذا الهجوم تحديا أمنيا خطيرا جدا وعملًا عدائيًا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي، والخطير، وملاحقتها وإلقاء القبض عليها، وتقديمها للقضاء، ومهما كانت الجهة.

ومن جانبها، قالت قناة الميادين المقربة من ايران، ان عسكريين عراقيين ومدني على الأقل قد استشهدوا جراء اعتداءات نفذتها مقاتلات أميركية على مواقع للحشد الشعبي والجيش العراقي في عدد من المناطق.

الاعتداءات الأميركية طالت موقع طبابة وموقع آليات عسكرية في السعيدات التابعة لقضاء جرف الصخر، إضافة إلى بلدة بلد جنوب صلاح الدين، وطالت أيضاً مقر أفواج الطوارئ، ومغاوير الفرقة التاسعة عشرة في الجيش العراقي، ومطاراً قيد الإنشاء في مدينة كربلاء العراقية.

معلومات الميادين أشارت إلى أن تقييم الموقف يؤكد تعرّض أكثر من 5 مواقع لقصف أميركي، منها موقع صلاح الدين.

كما طاول القصف موقعاً في الهري في البوكمال عند الحدود العراقية السورية في العمق السوري.

ولاحقاً، أفادت مصادر الميادين بتعرّض مواقع للجيش العراقي لقصف أميركي، وسط تحليق مكثّف للمقاتلات الأميركية في سماء كربلاء وبغداد وجرف الصخر.

النائب العراقي عدنان الأسدي اعتبر أن الاعتداءات الأميركية هي عدوان صارخ على أرض العراق وشعبه، ودعا كل الحريصين على العراق وسيادته إلى إدانة هذا الهجوم والمطالبة بإخراج القوات الأميركية من البلاد.

من جهتها، شددت النائب ريم البغدادي على وجوب اتخاذ المسؤولين إجراءات سريعة لإخراج القوات الأميركية من العراق، وعقد جلسة برلمانية طارئة.

حركة “النجباء” لفتت إلى أن الولايات المتحدة تستمر في ارتكاب جرائمها واعتداءاتها على مقار الحشد الشعبي والجيش العراقي، وشددت على أن ذلك سيفتح المنطقة على مواجهة تتغير فيها قواعد الاشتباك، وصولاً إلى العمل بقاعدة “العين بالعين”.

وأشارت إلى أن غالبية الشعب العراقي ستنتقل من مرحلة المقاومة المشروعة إلى مرحلة المقاومة الواجبة، وأن المقاومة ستنفذ مشروعها الموحد القائم على إخراج القوات الأميركية والأجنبية من العراق.

الناطق باسم كتائب حزب الله العراق، محمد محيي، قال إن الوجود الأميركي في العراق هو السبب في ما يشهده البلد اليوم. وفي حديث للميادين، أكد أن البرلمان العراقي أعطى الحكومة فرصة كبيرة للعمل دبلوماسياً لإخراج القوات الأميركية.

وشدد على عدم نجاح محاولات القوات الأميركية في فصل الشارع العراقي عن مقاومته، معتبراً أن واشنطن تحاول ترسيخ وجودها في العراق من خلال بناء مطار في عين الأسد ونشر صواريخ باتريوت.