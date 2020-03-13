بعد تفشي “كورونا”.. قطر تقدم مساعدات طبية عاجلة إلى ايران

وجه أمير قطر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى ايران، نظرا لتفشي فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) هناك، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

​وذكرت الوكالة أن “هذه المساعدات تأتي مساهمة من قطر في مكافحة هذا الوباء الذي يمثل تهديدا مشتركا يواجه العالم أجمع”.

وكانت إيران، قد أعلنت أمس الخميس، طلبها دعما ماليا من صندوق النقد الدولي قدره 5 مليارات دولار، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام “في الأسبوع الماضي، أرسلت طلبا إلى رئيس صندوق النقد الدولي لاستخدام حق إيران باقتراض 5 مليارات دولار بشكل سريع وذلك لمساعدتنا في التخفيف من الآثار السلبية التي ترتبت على اقتصادنا بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد”.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس في تغريدة على “تويتر”، إن إيران طلبت من صندوق النقد الدولي “تمويلا طارئا” لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي تضررت البلاد منه بشدة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الفائت “فيروس كورونا يمكن تصنيفه كوباء عالمي (جائحة)”.