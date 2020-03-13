انخفاض ملموس على درجات الحرارة نهارا وامطار متوقعة ليلا وغدا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة، مع غزارة في الهطول أحياناً خلال ساعات الصباح الباكر في بعض المناطق، فيما تضعف فرصة الهطول أثناء النهار.

وتعود الاجواء اثناء ساعات المساء والليل لتصبح ماطرة بين الحين والآخر في معظم المناطق، وتكون الهطولات غزيرة على فترات ويصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً في بعض المناطق ، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها ما بين 50-70كم/ساعة يرافقها هبات قوية على فترات تتجاوز سرعتها 90كم/ساعة وتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق التي لا تشهد هطولات.

وتبقى الأجواء يوم غد السبت باردة نسبياً في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، وماطرة بين الحين والاخر، ومن المتوقع خلال ساعات الصباح الباكر أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في بعض المناطق قد يصحبها الرعد وتساقط البرد احيانا، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار في المناطق التي لا تشهد هطولات مطرية، ومع ساعات الليل تضعف تدريجياً فرصة هطول المطر.

وترتفع درجات الحرارة يوم الاحد ، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الاجواء يوم الاثنين لطيفة الحرارة في اغلب المناطق ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 – 8 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية 15 – 9 ، وفي المناطق الجنوبية 12 – 6 وفي المناطق الوسطى 12 – 9 وفي العقبة 24 – 15 درجة.

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