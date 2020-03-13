انتباه.. وزارة المياه تحذر من فيضان سدود الكفرين وطلال والوالة وشعيب مجددا

حذرت وزارة المياه والري من بدء فيضان سدود الكفرين وطلال والوالة وشعيب خلال وقت قصير بعد قرب امتلائها بكامل الطاقة التخزينية باتجاه المناطق اسفل السدود المشار اليها.

واهابت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، بالمواطنين ضرورة اخذ الحيطة والحذر وكذلك البلديات والجهات المعنية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من مجرى تلك الاودية. داعية الجميع الى ضرورة متابعة مواقع الوزارة اولا باول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها.

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