خلافا لمعظم دول العالم.. وزارة الصحة تعلن خلو الاردن من مرضى الكورونا بعد مغادرة المصاب الوحيد المستشفى اليوم
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مؤتمر فلسطينيي الخارج يطالب السعودية باطلاق سراح عشرات الفلسطينيين والأردنيين المعتقلين لديها

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