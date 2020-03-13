“ التنين” يهاجم البشر والشجر والحجر في الغور الشمالي

الغور الشمالي – تسببت عاصفة التنين التي تؤثر على الأردن منذ امس الخميس، بإصابة 5 أشخاص في لواء الغور الشمالي.

فقد أصيب أحد الأشخاص بعدما تسببت الرياح الشديدة بإسقاطه من فوق سطح منزله أثناء محاولته إصلاح الصحن اللاقط (الستلايت)، فيما أصيب آخر وقعت لافتة معدنية على رأس.

كما أصيب 3 آخرون إثر سقوط جدار المنزل عليهم بفعل الرياح الشديدة، حيث تم تحويل جميع المصابين إلى مستشفى معاذ في الشونة الشمالية وحالتهم متوسطة.

وقد تسببت هذه العاصفة كذلك باقتلاع أعمدة كهرباء واتصالات، وادت شدتها الى تطاير جملة من البيوت البلاستكية،فيما قامت الجهات المعنية بإخلاء العديد من المواطنين من منازلهم تحسبًا لوقوع الحوادث.

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