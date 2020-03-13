إطلاق 12 رصاصة فجر اليوم على سيارة مستوطنين إسرائيليين في منطقة رام الله

فلسطين اليوم – رام الله

استهدفت مجموعة من الشبان الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، سيارة مستوطنين غرب مدينة رام الله.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي ان مركبة أحد المستوطنين تعرضت لـ 12 رصاصة بعد إطلاق النار من قبل مسلحين قرب مفترق البريد بمنطقة رام الله.

وأشار الموقع إلى أن عملية إطلاق النار لم ينتج عنها أية إصابات بصفوف الإسرائيليين المتواجدين في السيارة.

ولفت الموقع إلى أنَّ شرطة الاحتلال قد شرعت على الفور بملاحقة منفذي العملية.

اما موقع i24news العبري: جرت محاولة مهاجمة مواطن إسرائيلي بمسدس في سيارته، ليل الخميس/الجمعة، في منطقة بنيامين غربي رام الله بالضفة الغربية.

ولم ترد انباء عن اصابات. ولوحظت آثار 14 رصاصة على السيارة.

وعمل الجيش الإسرائيلي على نشر الجنود في المنطقة لتأمينها ومحاولة تحديد مكان المهاجمين.

جدير بالذكر، أنه في الشهر المنصرم، وقعت محاولة هجوم بسيارة مفخخة، من طرف شاب فلسطيني، على جنود إسرائيليين عند نقطة تفتيش في منطقة بنيامين، جنوب بيت إيل شمالي شرق البيرة.